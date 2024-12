.com - Pallamano A Gold / Il Camerano cede a Conversano e resta penultimo (34-23)

La capolista domina e scappa nel primo tempo sul 20-13. Nella ripresa i gialloblù lottano, ma non basta per ricucire lo svantaggio, 8 dicembre 2024 – Sconfitta per lache lotta ma che non può nulla contro la prima della classe. Nella prima giornata di ritorno di Serie Ai gialloblu cadono aper 34-23. Non era facile contro una delle squadre più in forma del campionato, anche se i ragazzi di coach Rui Carvalho hanno lottato nel corso di tutti i 60 minuti.Dopo i primi 10 minuti d’equilibrio, i gialloblu subiscono un primo break da parte dei locali, che si mantiene fino all’intervallo lungo, 20-13. Ad avvio di ripresa partono forte i padroni di casa, anche senon molla, non riuscendo però a ricucire lo strappo: si chiude sul 34-23 finale.