Ilrestodelcarlino.it - One man show di Greggio. Ezio racconta la tv italiana

Uno degli artisti italiani più amati dello spettacolo, del cinema e della tv,, sbarca stasera al teatro del Fiume a Boretto con "Una vita sullo schermo", spettacolo scritto dallo stessocon Marco Salvati e Armando Vertorani. Viene proposto al pubblico unodall’ironia esilarante, con sorprese inattese, clip divertenti, momenti indimenticabili della carriera di. Novanta minuti live in cui l’attore-conduttore si conferma un mattatore, un beniamino del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato, e continua a fare, la storia dello spettacolo italiano. La regia è dello stesso, con le musiche di Davide Cavuti, arrangiamento medley di Giacomo Pasutto e Francesco Rigon. In questo one manil pubblico troverà la storia della tvdi ieri e di oggi attraverso i monologhi sferzanti, di, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica, alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo, già ai tempi del mitico "Drive In".