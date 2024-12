Dilei.it - Notre-Dame, cerimonia di riapertura: Brigitte punta sulle gambe, Bruni vintage

Il 7 dicembre 2024, mentre a Milano veniva messa in scena la Prima della nuova stagione della Scala, a Parigi aveva luogo ladella Cattedrale di, 5 anni dopo il disastroso incendio che aveva creato diversi danni importanti alla meravigliosa struttura gotica dell’edificio religioso.Per salutare questo momento così importante, Emmanuel Macron ha deciso d’organizzare una fastosadidi uno dei monumenti più simbolici della capitale francese, a cui hanno presenziato diversi capi di stato e di governo. Il Principe William del Galles, la Regina Mathilde del Belgio, ma anche Giorgia Meloni, in tanti sono accorsi a Parigi per celebrare questo momento così importante.Alla manifestazione anche due prime donne di Francia,Macron, attuale premièree Carla, che ha ricoperto questo ruolo di spicco in passato.