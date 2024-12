Ilfattoquotidiano.it - Nicko McBrain degli Iron Maiden si ritira dalle scene live: il batterista storico della band è stato colpito da un ictus lo scorso anno. “Guardo al futuro con speranza”

Ieri sera a San Paolo si è consumato l’ultimo concerto che ha visto assieme glie il. Una decisione ponderata assieme ai suoi colleghi, ma inevitabile specie dopo l’che halo stesso Nicki logennaio 2023 che gli ha paralizzato la parte destra del corpo.“Dopo molte riflessioni, è con tristezza e gioia che annuncio la mia decisione di fare un passo indietro dalla routine dello stile di vita da tournée. – ha scritto il– Quello di San Paolo sarà il mio ultimo concerto con gli. Auguro allamolto successo per il”.Poi un piccolo bilancio: “Cosa posso dire? Andare in tour con inegli ultimi 42 anni èun viaggio incredibile! Alla mia devota base di fan, avete reso tutto degno e vi amo! Rimarrò saldamente partefamiglialavorando a una varietà di progetti, così come ci sarà spazio per progetti personali diversi per concentrarmi sulle mie attività.