Thesocialpost.it - Maltempo Italia, frane e alberi caduti: cosa succede

Vento forte e pioggia intensa hanno messo a dura prova Palermo e la sua provincia, causando disagi su più fronti. I vigili del fuoco sono stati impegnati senza sosta per far fronte alle numerose segnalazioni, tra, insegne pericolanti e.Traffico paralizzato in viale Regione SicilianaLa situazione più critica si è verificata a Palermo in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Belgio, dove il vento ha danneggiato alcune insegne commerciali. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza della zona, ma le operazioni hanno causato lunghe code in un giorno di festa, lasciando molti automobilisti bloccati e impossibilitati a raggiungere amici e parenti.a San Martino delle ScaleGravi disagi anche a San Martino delle Scale, frazione montana di Monreale, dove numerosisono crollati bloccando la strada provinciale 57.