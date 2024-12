Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 64-69, Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa riaprono la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2.00 Rimessa perche è costretta a segnare se vuole mantenere viva la speranza.-2.10 Shengelia sbaglia la tripla centrale.-2.35 Brooks stoppa da dietro Cordinier. L’prova a ripartire ma sbaglia la tripla con Shields.-3.00 Mirotic sbaglia sotto il canestro,che prende il rimbalzo.-3.23 64-77: due su due ai liberi per il georgiano. +13 per la.-3.23 Diop e LeDay vanno aggressivi a rimbalzo ma Shengelia li anticipa e subisce fallo. È il quinto fallo dell’che manda in lunetta Shengelia.-3.46 64-75: Shengelia punta LeDay e va a segno con un semigancio. Gli ultimi 6 punti dellaportano tutti la firma del georgiano.-4.19 Dimitrijevic per Brooks che tira, prende il ferro. Rimbalzo in attacco per.-4.