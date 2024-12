Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Norris vince e regala il Mondiale alla McLaren. Sainz e Leclerc sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 La classifica costruttori:1.6662. Ferrari 6523. Red Bull 5894. Mercedes 4685. Aston Martin 946. Alpine 657. Haas 588. RB 469. Williams 1710. Sauber 415.36 La classifica finale delpiloti:1. Max Verstappen (Red Bull) 4372. Lando) 3743. Charles(Ferrari) 3564. Oscar Piastri () 2925. Carlos(Ferrari) 2896. George Russell (Mercedes) 2447. Lewis Hamilton (Mercedes) 2238. Sergio Perez (Red Bull) 1529. Fernando Alonso (Aston Martin) 7010. Pierre Gasly (Alpine) 4211. Nico Hulkenberg (Haas) 4112. Yuki Tsunoda (RB) 3013. Lance Stroll (Aston Martin) 2414. Esteban Ocon (Alpine) 2315. Kevin Magnussen (Haas) 1616. Alexander Albon (Williams) 1217. Daniel Ricciardo (RB) 1218. Or Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas)19.