Il sito internet del Comune si rinnova grazie al bando Pnrr: nuovi servizi digitali per i cittadini

Ildelsia undi finanziamento, l’ente ha predisposto un progetto di adeguamento alle caratteristiche richieste dalle normative in vigore. I siti istituzionali di tutta la pubblica amministrazione, infatti, dovranno avere la stessa interfaccia e le stesse funzionalità. Il passaggio dal vecchioal nuovo prevede la migrazione di dati e contenuti, in modo da dare continuità alle informazioni presenti e archiviate nel corso degli anni. Il passaggio non è esente da alcuni disguidi temporanei e pertanto certe funzionalità per qualche settimana potranno subire delle interruzioni. Gli uffici e l’amministrazione restano comunque a disposizione deiper indicazioni sulle procedure da adottare. "Un passaggio delicato ma necessario che va nella direzione di adeguare i sistemi informatici alle richieste normative ma soprattutto vuole rendere efficienti irivolti al cittadino – dice Milo Manica (nella foto), assessore allazzazione e all’innovazione –.