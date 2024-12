.com - Hamilton addio alla Mercedes, inizia era Ferrari

(Adnkronos) – Lewisdicee si prepara are l’avventura con la. Quanto bisogna aspettare per vedere Sir Lewis al volante di una rossa? Il pilota inglese chiude il matrimonio con le Frecce d’argento con il quarto posto nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il 38enne di Stevenage lascia ladopo 12 stagioni, 6 titoli iridati (a cui va aggiunto quello targato McLaren nel 2008) e 84 Gp vinti. “Hai guidato da campione del mondo”, ha detto il team principal Toto Wolff rendendo omaggio anell’ultimo dialogo via radiofine della gara. La, su X, ha inviato un messaggio speciale: “Prendetevi cura di lui”, il tweet.sbarca al Cavallino per andare a caccia del settimo titolo della carriera e per riportare il Mondiale che a Maranello manca da un’era geologica, dal trionfo 2007 di Kimi Raikkonen.