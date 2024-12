Sport.quotidiano.net - Gp Abu Dhabi: atto finale Ferrari-McLaren. Pronostici e strategie gara

Abu(Emirati Arabi Uniti), 8 dicembre 2024 - L'ultima pagina di un libro ricco di colpi di scena. Il mondiale di Formula 1 giunge al termine questo pomeriggio, quando si spegneranno i semafori per il via del Gran Premio di Abu. A Yas Marina si chiuderà una stagione lunghissima, composta da 24 gare, che solo oggi decreterà il vincitore del titolo costruttori. La battagliasarà tra, con il team britannico che parte con tutti i favori del pronostico, complice anche quanto accaduto fino ad ora in questo week-end. La lotta per il titolo Ladeve recuperare 21 punti sulla, per riuscire a conquistare un titolo costruttori che a Maranello manca da ben sedici anni. L'impresa, già complessa alla vigilia di questo fine settimana, si è complicata ulteriormente negli ultimi due giorni.