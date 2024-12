Secoloditalia.it - Damasco in mano ai jihadisti: caos e irruzioni. Giallo su Assad, le ipotesi: Mosca, l’Africa e l’aereo sparito dai radar

In Siria ètotale: la furia deinel celebrare al presa disi sta traducendo in una sequenza di disordini e tumulti dove, tra una statua abbattuta e manifestazioni in strada, un gruppo di miliziani fra quelli presenti da ieri notte aè entrato nella residenza dell’ambasciatore d’Italia dove ha effettuato una sorta di perlustrazione. E a rassicurare sul caso è dovuta intervenire la Farnesina, sottolineando che l’ambasciatore e il resto del personale italiano sono in un altro luogo sicuro.Siria,: l’irruzione nella residenza dell’ambasciatore d’Italia«Stamattina un gruppo armato è entrato nel giardino della residenza dell’ambasciatore d’Italia: non c’è stata violenza né nei confronti dell’ambasciatore. Né dei Carabinieri», ha rassicurato dando le ultime notizie sugli sviluppi della situazione in Siria il ministro degli Esteri Antonio Tajani.