Panorama.it - Cyber Eagle 2024, cento giorni di attacchi informatici (simulati) all'Aeronautica Militare

Leggi su Panorama.it

Oltre tre mesi continuativi di attività, migliaia di terabyte di dati analizzati, 150 operatori specializzati, tra militari e civili, impegnati in diversi scenaridicibernetici dai quali difendersi. Questa, in cifre, l'esercitazionepianificata e condotta dall’in collaborazione con Deas Spa (Difesa e analisi sistemi), la società italiana leader nella sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi, per continuare sul percorso avviato da oltre un decennio e finalizzato ad accrescere la consapevolezza, a tutti i livelli della Forza Armata, sulla minaccia cibernetica, ma anche per mettere alla prova in modo sempre più esteso la capacità italiana di reagire nel modo più tempestivo ed efficace possibile a realistici tentativi di intrusione su reti e sistemi della Forza Armata, anche avvalendosi di strumenti basati su tecnologie innovative quali intelligenza artificiale ed elaboratori per super calcolo.