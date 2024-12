Iltempo.it - Chi sono i ribelli HTS: gli eredi di Al Qaeda che hanno rovesciato Assad

Leggi su Iltempo.it

Hayat Tahrir al-Sham (HTS o «Organizzazione per la liberazione del Levante») fa risalire le sue origini all'inizio della guerra civile siriana ed è rimasta una pericolosa forza di opposizione per tutta la durata del conflitto. Nel maggio 2018, ricostruisce il Center for strategic and international studies, il gruppo è stato aggiunto alla lista delle organizzazioni terroristiche del Dipartimento di Stato Usa. Oggi può essere considerata un'organizzazione terroristica siriana relativamente localizzata, che mantiene un'ideologia salafita-jihadista nonostante la sua separazione pubblica da al-nel 2017. Precursore di HTS fu Jabhat al-Nusra, fondata in Siria nel 2011 come affiliata di al-all'interno dell'opposizione al regime di. Il leader di Nusra, Abu Mohammad al-Jolani, ha rapidamente creato un'organizzazione capace di assicurarsi fondi dai donatori nel Golfo Persico, dalle tasse e dai sequestri di beni nei territori sotto il suo controllo.