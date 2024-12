Ilfattoquotidiano.it - Chi è Gout Gout, il velocista australiano di 16 anni che ha già battuto un record di Bolt

Se riesci a correre più veloce di Usainnon puoi che essere considerato un talento, forse un predestinato. Chiedere a, l’adolescentedi origini sudsudanesi più famoso e rapido del mondo che ha vissuto un weekend dadurante l’Australian All Schools Championships del Queensland, a Brisbane. Prima i 100 metri in 10”04 (successivamente ritenuti non validi a causa di un vento ritenuto eccessivo nella “spinta”), poi i 200 in 20”04: un tempo che non si era mai visto prima nella storia dell’atletica per un sedicenne. In pochissime ore,ha frantumato – ad appena 16– ilnazionale di Peter Norman (20”06) sfoderando una prestazione che nemmenoalla stessa età era riuscito a far registrare (20”13 il 20 luglio 2003). “Questi sono tempi da adulti e io, solo un bambino, li sto correndo.