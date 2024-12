Liberoquotidiano.it - Antonio si schianta con la Ferrari. Il West Ham: "Preghiamo per lui", com'è ridotta l'auto | Guarda

L'attaccante delHam Michailè rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in cui la suaè finita fuori strada ed è andata semidistrutta: lo hanno riferito i media inglesi, spiegando che il 34enne giocatore inglese naturalizzato giamaicano è stato ricoverato in ospedale e non si conoscono le sue condizioni. Il club londinese in una nota sui social ha confermato l'incidente: "In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito"., che con 68 gol in Premier League è il miglior marcatore di sempre degli Hammers, è alHam dal 2015. Nel Natale del 2019 era già stato protagonista di un incidente stradale quando travestito da pupazzo di neve si erato con la sua Lamborghini Huracan contro un capannone vicino alla sua villa a sud di Londra.