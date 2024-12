Noinotizie.it - Trani: “Le vie del Natale” Da oggi

Di seguito il comunicato:La seconda edizione de ‘Le Vie del’, organizzata da Palazzo delle Arti Bel, l’Associazione delle Arti in collaborazione con Visite il contributo della Città di, parte con i ritmi festosi e trascinanti del Festival Dixieland. Per gli amanti del jazz e delle sue declinazioni, ogni sabato, dal 7 dicembre al 4 gennaio, il Palazzo delle Arti Belsi trasformerà in un autentico jazz club, dove l’Apulia Dixie Swing Band riporterà in vita i ritmi coinvolgenti del Dixieland e dello swing. Cinque serate dedicate a concerti che portano il clima della festa e il ritmo e l’energia del Dixieland e dello swing in città.Le esibizioni della Apulia Dixie Swing Band risuonano di sabato in maniera itinerante per animare le strade principali del centro commerciale cittadino (marchin’ band dalle ore 19.