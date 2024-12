.com - Thirty Seconds to Mars arriva in Italia con 4 appuntamenti

Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, iTono incon quattro imperdibilinel 2025, il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, il 3 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia, il 6 luglio all’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest e l’8 luglio al Collisioni di Alba.I quattronel nostro paese sono una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici della band e i nuovi brani pubblicati nell’ultimo disco “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” uscito il 15 settembre 2023 via Virgin Records.TOto, band multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto, faranno un ritorno trionfale con il loro sesto album in studio, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, pubblicato il 15 settembre via Virgin Records.