Spettacolo di m Blitz alla Scala a poche ore della prima | dove mettono la foto di Meloni | Guarda

Protesta davanti al Teatrodi Milano,stasera è in programma ladel cartellone del lirico meneghino: davanti all'ingresso, è stato gettato del letame conpremier Giorgia, del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. I manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte: "La guerra è unodi m." e "Il genocidio è unodi m.". Nel pomeriggio, a partire dalle 15, è in programma un corteo che partirà d Porta Venezia. Intanto sono state definite le presenze sul palco reale del Teatroper ladi domani sera, quando alle 18 si alzerà il sipario sull'opera 'La forza del destinò di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly.