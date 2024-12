Serie B | il Pisa vince in trasferta per 3-2 contro il Mantova

Leggi su Sportface.it

Nel corso del pomeriggio del 7 dicembre vanno in scena quattro incontri validi per la sedicesima giornata della stagione 2024/2025 diB. Ilinilin una partita che finisce 2-3. La squadra ospite sblocca la partita dopo otto minuti con Angori, mentre Lind raddoppia al 12?. Ini rispondono al 28? grazie al gol di Mancuso, che poi raddoppia al 58? per il pareggio. Infine, a decidere il match, è Moreo, che mette la palla in rete al 66?. Il Modena e la Salernitana pareggiano 1-1. Sono gli ospiti a portarsi avanti per primi, grazie al gol di Soriano al 47?. Successivamente, Palumbo pareggia al 65?. Il Bari firma il successo in casa, piegando per 1-0 il Cesena. L’unica rete, quella che poi determina la partita, è di Dorval e arriva al 33?. Infine, anche la Carraresesul proprio campo, battendo 1-o il Palermo.