Thesocialpost.it - Roma Parioli, perde controllo dello scooter e finisce contro lo spartitraffico: morto 24enne

Leggi su Thesocialpost.it

Incidente mortale a. La tragedia è avvenuta nella notte nella zona del Flaminio, dove un ragazzono di 24 anni ha perso la vita dopo aver perso ildel motorino che stava guidando.L’incidente è accaduto intorno alle 3:00 della notte fra il 6 e il 7 dicembre, in piazzale Ankara, all’altezza di viale Maresciallo Pilsudski. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei gruppi XV Cassia e IIdella polizia diCapitale, insieme al personale del 118. Il giovane è stato trovato a terra in condizioni critiche, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.loSecondo i primi rilievi effettuati dai caschi bianchi, ilera alla guida di un Honda SH 150. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il, andando a colpire uno