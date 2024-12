Sport.quotidiano.net - Primavera di Claudio Rivalta sfida il Cagliari: obiettivo tre punti in campionato

Torna in campo oggi ladiche alle 13 sarà di scena al centro sportivo di Crespellano con il. I baby rossoblù sono reduci dalla vittoria in extremis contro il Sudtirol che è valsa il passaggio del turno nella Coppa Italia di categoria e dopo aver ritrovato la gioia del successo ora è caccia ai treanche indove nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte con Sassuolo e Fiorentina. La vittoria manca dal 2 novembre, con i treconquistati contro la Samp mentre la classifica vede la squadra ferma a 18. Ravaglioli e compagni si troveranno di fronte ildi mister Fabio Pisacane, a dueproprio dal Bologna, che nelle ultime gare ha collezionato tre pareggi e una sconfitta. Per i rossoblù sarà fondamentale muovere la classifica per riagganciare il treno playoff.