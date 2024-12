Agendaitaliana.it - Previsioni meteo Immacolata 2024, tempesta artica sull’Italia: neve, temporali e raffiche oltre 100 km/h

Leggi su Agendaitaliana.it

Una perturbazionetravolge l’Italia durante il weekend dell’a bassa quota,intensi e venti devastanti. L’Italia si prepara a un weekend dell’segnato da gelo e maltempo, con un ciclone artico che investirà la Penisola. Temperature in picchiata, nevicate a bassa quota e venti fino a 100 km/h trasformeranno il paesaggio in un autentico scenario invernale. Un weekend dell’da brivido: leIl ciclone, alimentato da correnti polari, porterà freddo intenso già dal 7 dicembre, colpendo inizialmente il Nord Italia. Alpi, Prealpi e pianure dell’Emilia Romagna saranno imbiancate, con nevicate che potrebbero raggiungere i 400-500 metri.a bassa quota: le aree più colpite Tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, lasarà protagonista su tutto l’arco alpino e in Appennino.