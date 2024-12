Quifinanza.it - Novità per le università telematiche, nuove assunzioni ed esami in presenza

Il ministero dell’e della Ricerca ha approvato un nuovo decreto che riforma lein Italia. La misura prevede un aumento dei professori per i corsi online e il ritorno degliin, con alcune deroghe per situazioni particolari. Gli atenei dovranno garantire una formazione di qualità, indipendentemente dalla modalità di erogazione dei corsi. Il decreto stabilisce anche la modalità sincrona per almeno il 20% delle attività didattiche. Leentreranno in vigore con la presentazione della nuova offerta formativa, prevista per dicembre.Corsi online ma con più professori:in arrivoUna dellepiù rilevanti riguarda l’aumento del numero di professori strutturati necessari per i corsi che si svolgono prevalentemente o integralmente a distanza.