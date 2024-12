Lanazione.it - Malore, muore 13enne. Intero paese in lutto. La tragedia in una casa di Torrita

(Siena), 7 dicembre 2024 – Studiosa. Interessata alla lettura. Brillante. La figlia che ogni genitore avrebbe voluto. Quando ieri, nel tardo pomeriggio, ain tanti hanno saputo che quell’angelo era volato in cielo all’improvviso, troppo presto, è calato uno strano silenzio. Come se ogni attività quotidiana fosse rimasta ovattata dalladi una perdita che ha ferito nel profondo ildove tutti si conoscono. E in cui è ancora forte il senso di comunità. In tanti si sono subito stretti alla famiglia della bambina che aveva solo 13 anni, volata in cielo per unimprovviso. E’ successo a metà pomeriggio. La ragazzina, che frequenta ancora la scuola media locale, avrebbe fatto in tempo ad avvertire un genitore che qualcosa non andava. La corsa aper aiutarla, il tentativo di gettare il cuore oltre l’ostacolo per salvarle la vita.