Lettera43.it - La mercificazione della salute tra disuguaglianze e check up per ricchi

Leggi su Lettera43.it

L’antefatto è lageneralizzata che ha ormai contaminato ogni aspettonostra vita. In un’epoca di competitività estrema domina l’esigenza di migliorare i nostri potenziali e di eccellere in tutto. Poteva mancare lain questa corsa all’Io-ad-alto-rendimento che dobbiamo esibire sui social per dimostrare che siamo sani e felici? L’ultima notizia è la mutazione di Donatella Versace, che è apparsa, nelle foto e nei video, diversa da quella che ricordavamo, rimota dal chirurgo estetico fino a farla diventare un’altra persona. Mentre si moltiplicano le pilloleperformance, la calma raggiunta con il Prozac, la potenza sessuale col Viagra, l’eterna giovinezza con l’ormone steroideo Dhea – tutto in vendita su Amazon – si assiste a una mobilitazione farmacologica al servizio dell’eccellenza competitiva.