Rompipallone.it - Infortunio Inter: cambiano i tempi di recupero, emergenza in difesa

Il tema caldo in casaè quello legato aglie una situazione dimanda in apprensione Simone Inzaghi.Il tecnico deve valutare alcune cose riguardo le scelte di formazione, considerando quel che riguarda il doppio impegno che sarà a stretto giro tra Champions League e campionato.Inrischia di esserci una situazione inall’, considerando quelli che sono stati i problemi per Simone Inzaghi che ha visto out uno dei titolarissimi assente in queste ultime partite, costringendo il tecnico alle rotazioni.: aggiornamento sulle condizioni del difensoreArrivano aggiornamenti da Sky Sport in merito alle notizie sugli infortuni ad Appiano Gentile. Si allena l’e lo fa agli ordini di Simone Inzaghi, tecnico che è stato costretto ad alcune scelte di recente, visto le assenze, che hanno obbligato il tecnico a schierare la stessanelle ultime uscite.