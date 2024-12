Industria dei rifiuti, in Italia investimenti oltre quota 1 miliardo

Leggi su Ildenaro.it

L’deiha decisamente cambiato pelle. Se un tempo le sue aziende si occupavano solamente di nettezza urbana per i Comuni, oggi il comparto si è trasformato in un protagonista hi-tech dell’economia circolare, capace di offrire un contributo importante alla transizione ecologica. Si sviluppano nuove attività, nuovi prodotti, nuove tecnologie, mentre le aziende nel 2023 si sono ingrandite (11,8 miliardi di valore nel 2023, più 3,8 per cento), hanno imparato a trattare icome materia prima per nuovi cicli di riutilizzo e hanno aumentato gli(1,1 miliardi, più 8,6 per cento), specie negli impianti e stringono alleanze nella ricerca e sviluppo. Lo rileva il Was annual report 2024, l’appuntamento di Althesys che fa il punto sullo stato dell’arte della gestionein, giunto all’undicesima edizione.