Il piano B della Rai per Sanremo | un Festival itinerante in giro per l’Italia

Leggi su Open.online

Ai piani altiRai ritengono la sentenza del TarLiguria che impone al comune didi mettere a gara l’uso del marchio «canzone italiana» un’azione di disturbo. «A chi può interessare svenarsi per impostare da zero un?», è il ragionamento secondo il CorriereSera. «Noi abbiamo una macchina già rodata: il nostro battage pubblicitario parte mesi e mesi prima». Viale Mazzini prepara il ricorso al Consiglio di Stato. Ma intanto se uscirà il bando la tv pubblica parteciperà. Anche perchépotrebbe ritagliarlo su misura dell’azienda: «E noi, oltre al, abbiamo fatto l’Eurovision Song Contest a Torino, partendo da zero».Il marchioIl marchio registrato che rischia di finire a gara è «canzone italiana»: «Siamo sicuri che chi vincesse, resterebbe a, dove si paga un mucchio di soldi per usare un teatro piccolo, ci si arrangia in strutture fatiscenti e per arrivarci si deve pure passare da Nizza?», è uno dei ragionamenti dei dirigenti.