Movieplayer.it - Grande Fratello: Lorenzo ha bestemmiato? Il video virale divide il pubblico sui social

Leggi su Movieplayer.it

Secondo una clip diventatasu X, il modello milanese potrebbe essere squalificato, anche Luca Calvani è a rischio ammonizione, anche se il suo peccato sembra più venale. Come ogni anno su X iniziano a circolaredi vere o presunte bestemmie da parte di alcuni concorrenti del. Ilche segue la diretta su Mediaset Infinity conspesso clip in cui i gieffini si lasciano andare a intercalari che difficilmente possono essere sanzionati, come nel caso di Luca Calvani, mentre perSpolverato resta il dubbio che il modello milanese possa aver realmente. Intercalare o bestemmia: Il regolamento mutevole del reality show Nelle precedenti edizioni del reality show di Canale 5, molti concorrenti sono stati squalificati per aver infranto il regolamento.