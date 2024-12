Lanazione.it - Firenze, presentato il libro ‘Ricordi di quartiere. Le mie Cure’ di Alberto Francalanci

, 7 dicembre 2024- Si è tenuta alla libreria La Gioberti delle Cure la presentazione deldi. Le mie(Edizioni Medicea). Ha dialogato insieme all'autoreil giornalista e scrittore Maurizio Sessa. L’autore in questoci racconta memorie personali e aneddoti curiosi che hanno caratterizzato la sua permanenza presso ildelle Cure anasce nel 1944, quando nella città diimperversavano i bombardamenti e gli scontri armati tra partigiani e truppe nazifasciste. Crescendo diventa testimone e protagonista dei cambiamenti di molti punti di riferimento locali, vicini a lui anche da un punto di vista affettivo. “Nascere nel ’44 non fu cosa facile”: così iniziano i miei ricordi – scrive l’autore - sotto i bombardamenti aerei alleati, in quella via Maffei, neldelle Cure dove ho trascorso la mia infanzia e del quale vorrei offrire una pur semplice rappresentazione di come era un tempo e di quanto ne è rimasto oggi.