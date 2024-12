Lanazione.it - Festival Nessiah a Pisa: spettacolo di burattini e concerto dei Minimal Klezmer

Il-Viaggio nell’immaginario culturale ebraico, organizzato dalla Comunità ebraica die diretto dal Maestro Andrea Gottfried, propone altri due appuntamenti da non perdere con ingresso libero su prenotazione entrambi nella giornata di domani. Si parte alle 11, in Sinagoga (via Palestro) con unodi"La tragedia nell’arte" firmato da Tomas Simcha Jelinek, artista ebreo di origine boema. Si tratta di unonon solo per bambini, proposto con un teatrino a tracolla, che nasce come teatro di Mangiafuoco con i protagonisti Colombina, Pulcinella e Arlecchino, tipica Commedia dell’Arte, ma che si intitola "La tragedia dell’Arte". A questo si abbina "Kafka, Golem e Praga" fatto con delle patate, tipica tradizione Boema degli spettacoli da strada nei mercati.