Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Bologna 0-1 | Fagioli si divora il pari LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Dopo Genoa-Torino, la seconda partita di oggi valida per la quindicesima giornata del campionato diA vede di fronteUna delle partite più attese di questo turno, con tante implicazioni di campo e non, è quella tra lae il, valida per la quindicesima giornata del campionato diA.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, sono reduci dal cocente pareggio fuori casa contro il Lecce di Marco Giampaolo, con il gol dell’1-1 dei giallorossi realizzato da Ante Rebic in pieno recupero. Ottavo pareggio stagionale, terzo nelle ultime cinque partite: un ruolino di marcia che non può soddisfare, visto che le squadre in vetta alla classifica continuano a viaggiare spedite. Una partita particolare per l’allenatore bianconero, ex della partita che ha guidato la squadra emiliana lo scorso anno, centrando la qualificazione alla Champions League, un risultato storico.