Dimarco in Inter-Parma conferma la sua crescita e anticipa il Natale

Federicoapre le marcature di(3-1) con un gol meraviglioso. Ma in generale tutta la prestazioneil suo status in nerazzurro.GAMECHANGER – L’contro ilscende in campo molto bene, spingendo da subito sull’acceleratore per trovare il vantaggio. Tuttavia la partita si sblocca solo al 40?, a pochi minuti dall’vallo. E questo avviene grazie a uno dei pochi nerazzurri in grado di piazzare una giocata improvvisa, che scompensa gli equilibri in campo. E parliamo di Federico, che firma l’1-0 con un gol strepitoso. Con un colpo di tacco mancino l’esterno spiazza tutti nell’area del, scartando una sorta di regaloto per tutti i tifosi. Pareggiando per certi versi i conti col passato, come da lui stesso ricordato. Gol che a fine partita sarà la ciliegina su una prestazione più che maiuscola del numero 32.