Delusione cocente per Al Bano escluso da Sanremo | Basta ho chiuso

Leggi su Dayitalianews.com

Anche se con un po’ di anticipo, già inizia a fare capolino qualche polemica relativa al Festival di. Prima c’è stata la clamorosa sentenza del Tar che ha giudicato illegittima l’assegnazione alla Rai del Festival di, poi sono stati comunicati i nomi dei 30 big che parteciperanno alla prossima edizione canora, con alcune esclusioni eccellenti. Tra gli esclusi c’è anche Al, che ci teneva particolarmente a partecipare al Festival dipoiché, come ha spiegato ad Adnkronos, sarebbe stato molto probabilmente l’ultimo della sua carriera. Carlo Conti gli hale porte in faccia, ma lui comunque non se n’è fatto un cruccio anche se non ha potuto nascondere la sua.Ladi Al: “Non ci riproverò più”Al, che un po’ di tempo fa ha dovuto smentire la fake news secondo la quale era morto, ha raccontato ad Adnkronos laper la sua esclusione dal prossimo Festival.