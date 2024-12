Sport.quotidiano.net - Dalle emozioni della MotoGp alla donazione del sangue

Mugello (Firenze), 7 dicembre 2024 – Dvelocità in pistasolidarietà. Dai fine settimana del Motomondiale e delle corse al pensiero per gli altri. Per chi ha bisogno. Prossimi alle festività natalizie, tutti i dipendenti dell’autodromo Internazionale del Mugello – guidati dal direttore Paolo Poli - si sono presentati, come ogni anno presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo, per effettuare unadicollettiva. Da anni, l’autodromo e l’Ospedale collaborano attivamente per sensibilizzaredi, un’iniziativa che rappresenta un importante dovere civico e che può costituire un esempio positivo anche per altre realtà aziendali locali. "Non posso che esprimere la mia gratitudine al Mugello Circuit per questa giornata, che ha visto tutti i dipendenti dell’Autodromo impegnati in un’attività sociale di estrema rilevanza", ha dichiarato il dottore Franco Vocioni, ResponsabileStruttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale per la zona Firenze-Empoli, a cui appartiene anche il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo.