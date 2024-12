Napolipiu.com - Conte ha chiamato Koulibaly: spunta l’accordo di 18 mesi.

L’esperto di mercato Cammaroto rivela un possibile ritorno del difensore senegalese al Napoli. Sul tavolo un contratto fino al 2026.Un clamoroso ritorno di Kalidoual Napoli potrebbe concretizzarsi nei prossimi. Secondo quanto rivelato da Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com, ci sarebbe già stato un contatto diretto tra il difensore senegalese e Antonio.L’ex azzurro, che ha collezionato 317 presenze in otto stagioni con il Napoli, starebbe valutando di lasciare l’Al-Hilal. “C’è stato un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore a rimettersi in gioco”, rivela Cammaroto. “Le indiscrezioni e le valutazioni mi raccontano che ci sia stato un contatto tra il calciatore e il mister, si erano già sentiti a luglio come ancheha ammesso e non si sono mai persi di vista.