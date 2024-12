Thesocialpost.it - Come sta Bove dopo il malore: si avvicina l’operazione che metterà un punto alla sua carriera in Italia

Quasi una settimana fa, durante Fiorentina-Inter, ilimprovviso di Edoardoha scosso giocatori, staff e tifosi. La partita è stata sospesa, e l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso il trasporto del calciatore all’ospedale Careggi, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.Il primo bollettino medico diffuso in serata informava: “Si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva”. Nelle ore successive,è stato stabilizzato ed è tornato cosciente, rassicurando i compagni di squadra, invitandoli a giocare la partita di Coppacontro l’Empoli. Le sue condizioni stazionarie e il suo atteggiamento sereno hanno dato speranza per il recupero.e il futuro sportivoSecondo La Gazzetta dello Sport, già lunedì prossimosi sottoporrà a un intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che monitora il ritmo cardiaco e interviene in caso di anomalie.