Metropolitanmagazine.it - Chi è Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: “I figli non sono arrivati, sono pure talassemica..”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è un musicista e autore di brani di successo e colonnere cinematografiche. La coppia si incontrò per la prima volta in uno studio di registrazione ma inizialmente non fu rose e fiori, come raccontato dallain un’intervista al Corriere della Sera nel 2022: “Io all’inizio ho odiato. Era il 1976, studio di registrazione. Io ero una ragazzina, aspiravo a Sanremo, facevo le selezioni per Castrocaro. Dovevo incidere, in sala incontrai. Mi disse: “Ahò, ma che vieni a fa, i cori?”, o una cosa simile. Mi infuriai e dissi a me stessa: “Con questo qui mai, manco una cena”“. Qualche mese dopo, i due siritrovati un festival rock di Taranto e non simai più lasciati, convolando a nozze nel 2005. Oltre ad essere una coppia nella vita, i due spesso collaborano anche a livello professionale:è infatti autore di molti dei brani di, tra i quali Kobra e Splendido Splendente.