Liberoquotidiano.it - "Cautela massima, attenti ai punti deboli": l'oroscopo di Branko, saranno ore delicatissime

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Le stelle di": l'di oggi, sabato 7 dicembre. ARIETE La grande forza di ottimismo proviene dall'aspetto Sole - Marte, che vi aiuta a ottenere risultati concreti anche nel lavoro, collaborazioni, affari. Presentatevi a tutti così come siete, colpirete in pieno. Un altro pianeta assume un aspetto molto positivo: Venere. Avrete dimostrazioni di amicizia, disinteressati consigli, ottime consulenze mediche. In amore non sarete più così irrequieti, polemici e sospettosi. Il vostro amore proseguirà felice fino a. per sempre, dice Giove. TORO Sollecitate risposte, la situazione pratica è sempre sotto la protezione di Mercurio, ma adesso il pianeta richiede maggiore velocità nelle trattative d'affari, vendite, acquisti. Molto promettenti contatti con il lontano, Luna si trova oggi in Pesci, ottima per i commercianti e per tutte le questioni domestiche, viaggi sorprendenti.