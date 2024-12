Lanazione.it - Camionista trovato senza vita nel camion, depositata perizia su tablet e cellulari sequestrati

Castiglione d’Orcia, 7 dicembre 2024 – «Il pensiero è sempre fisso a Simone. Qualsiasi cosa succeda non mi fermerò. Andrò avanti finché ho respiro. Non mi arrendo, voglio sapere la verità. Cosa hanno fatto a mio figlio, sono convinta che l’abbiano ucciso. Non si è impiccato». Si emoziona mamma Daniela. Tormentata da un dolore ogni giorno che passa sempre più difficile da sopportare. La suae quella del marito Ivano si è fermata il 27 luglio 2022, quando il corpodi Simone Casini fu ricon una corda al collo dentro l’autocarro Iveco posteggiato nella piazzola di sosta in via di Fontemurata, che collega la rotatoria del Renaccio a quella di Isola d’Arbia, vicino a Siena. I familiari del, 43 anni, di Vivo d’Orcia, continuano la battaglia per la verità in attesa dell’esito dell’inchiesta coordinata dal pm Valentina Magnini.