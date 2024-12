Sport.quotidiano.net - Bologna, l’urlo resta in gola: con la Juve finisce 2-2

Torino, 7 dicembre 2024 – Tutto perfetto, fino al 92’, quando Mbangula preme il grilletto dal limite dell’area e brucia i sogni di unche avrebbe meritato molto di più di un pareggio subito all’ultimo respiro, dopo oltre un’ora di superiorità su unantus cheimbattuta, ma in palese difficoltà. Italiano stupisce tutti: davanti c’è Dominguez dal primo minuto, al posto dell’infortunato Orsolini, accanto ad Odgaard e Ndoye, a supporto di Castro, in difesa confermato Holm a destra, affiancato dalla coppia Beukema-Lucumi. Belin avvio, coraggioso e attento, laaspetta, chiusa nella trequarti, cercando di ripartire in velocità col rientrante Vlahovic. Al 6’, una conclusione di Ndoye centra violentemente la caviglia di Cambiaso: l’ex, dopo una manciata di minuti da claudicante in campo, è costretto a lasciare il posto al giovane Rouhi.