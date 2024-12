Amica.it - Biondi, dorati, argento o ramati: i colpi di sole sanno illuminare ogni chioma

La bellezza sta nei dettagli, e idine sono la prova. Sottili sfumature che illuminano lae la trasformano in una vera e propria opera d’arte. Oggi sono diventati una vera e propria dichiarazione di stile, e sono capaci di raccontare le tendenze capelli. Dal biondo al ramato, fino all’, le possibilità per i capelli scuri condisono infinite. Dai capelli bruni a quelli castano chiari e biondo scuro. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per scegliere la sfumatura giusta e portare luce a una base scura. In qualsiasi stagione dell’anno (e anche quando ilnon è così brillante e presente).Capelli scuridi: una combinazione vincenteI capelli scuridisono il mix perfetto tra naturalezza e audacia.