Biancolino | Serve qualcosa in più per tornare a vincere

Tempo di lettura: 2 minuti“Affrontiamo il Sorrento, una squadra che merita di stare in questa posizione di classifica. Troveremo una squadra spensierata. Sugli infortunati abbiamo qualcuno non al meglio. Cerchiamo con l’allenamento di oggi di porter qualcuno in gruppo”. Così il tecnico dell’Avellino, Raffaele. “Bisogna darein piu’ peralla vittoria – afferma – Ultimamente non siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. Giocando in casa, davanti al nostro pubblico, dobbiamo fare di tutto peralla vittoria”.“Bisognava sfruttare qualche occasioni in piu’ – continua – Forse dovevamo essere più cattivi, cominciando da me. Quando non si fa risultato significa che non è andato tutto come si pensavo. Sono comunque soddisfatto per le prestazioni perché alla lunga i risultati arriveranno, magari già dalla gara di domani”.