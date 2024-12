Ilfattoquotidiano.it - Beko vuole chiudere Comunanza, la rabbia dei 332 a rischio. I sindacati: “Il governo ha fallito col golden power. Ora garantisca nuovo piano”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non ci stanno e accanto a loro possono contare sull’intera comunità. Le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimentodi, in provincia di Ascoli Piceno, non si arrendono alla volontà della multinazionale del bianco dila loro fabbrica, attiva da cinquant’anni. E in vista dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy sono scesi in piazza – insieme a tutti i sindaci della comunità montana – per difendere il loro posto di lavoro, convocati da Fiom, Uilm, Fim e Ugl. Sono ain 332, senza contare i dipendenti delle aziende dell’indotto che – a cavallo di tre province delle Marche – saranno travolte dalla dismissione decisa da Arcelik, la controllante turca del marchio attivo del settore del bianco. Quello diè uno dei siti cheha deciso diin Italia per razionalizzare la produzione dopo l’acquisizione del 75% di Whirlpool Europe nel 2023.