Ascolipicenofestival: Fabien Thouand chiude con un concerto straordinario

Dopo una lunga maratona, con ben 18 concerti, 4 dei quali dedicati alle scuole medie, si conclude questo pomeriggio con inizio alle 18, al teatro Ventidio Basso, 'Sfide', la 28ª edizione di. Si conclude con un grandecon protagonista assoluto l’oboe solista, e direttore d’orchestra,, francese, uno dei migliori al mondo, capace di un elegante e coinvolgente suono alla sua massima espressione. Il musicista francese dirigerà l’Orchestra Ico 'I suoni del Sud' composta da 40 musicisti. In programma musiche di Mozart e Ferlendis.si è diplomato a 15 anni nel Conservatorio di Metz. Ha una rilevante ed ininterrotta carriera a livello internazionale e viene invitato come primo oboe nelle più importanti orchestre europee come la London Symphony, Bayerischen Staatsoper, Canerata Salzburg, eccetera.