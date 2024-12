Formiche.net - Tutti contro tutti. In Russia la crisi scatena la guerra tra Palazzi

A Mosca c’è parecchio nervosismo. L’economia non tira come dovrebbe, il solo doping della produzione bellica non basta più, il Pil si sta rivelando sempre più un effetto più ottico che reale. E questo perché la micidiale inflazione (8,5%) innescata proprio dalla domanda di armamenti sta divorando redditi, stipendi e potere d’acquisto. La Banca centrale è intervenuta, portando i tassi al 21%, ma spingendo all’angolo le imprese, che non riescono più a onorare le rate dei prestiti. E questo al Cremlino non piace, perché vuol dire affossare l’economia.Come spiega un report del Carnegie, “i tassi di interesse record hanno spinto “il governo russo a sferrare duri attacchi alla Banca centrale. La più grande lobby industriale del Paese, addirittura, l’Unione russa degli industriali e degli imprenditori ha persino proposto di affidare al governo la supervisione di alcuni aspetti della politica monetaria”.