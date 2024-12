Ilfattoquotidiano.it - “Ti ucciso e poi mi vado a costituire”: le minacce del Brasiliano alla fidanzata. Il papà della ragazza: “Ho paura”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Emergono nuovi dettagli inquietanti sullee le frasi violente rivolte da “Er” – arrestato –. Il personaggio web, noto per le frequenti apparizioni nel programma La Zanzara, è infatti nuovamente finito nei guai. L’accusa è di lesioni personali gravi ai danni. Standotestimonianzavittima, Massimiliano Minnocci (questo il suo vero nome) avrebbe assunto cocaina e alcolici, poi avrebbe afferrato un bastone e iniziato a picchiare la donna provocandole una frattura scomposta del braccio destro. La prognosi data dai sanitari che l’hanno presa in cura è di 30 giorni. Violenza fisica ma anche verbale.Come riportato dal Messaggero, infatti, “Er” l’aveva già minacciata più volte in passato, dicendole: “Ti ammazzo”. Quindi aveva aggiunto: “Ti uccido e poi mi”.