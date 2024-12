Lettera43.it - The Banker, UniCredit nominata banca dell’anno 2024 in Italia, in Europa e a livello globale

I Bank of the year awards di The, pubblicazione del gruppo Financial Times, hanno riconosciuto la leadershipdiper il secondo anno consecutivo, nominandolaininnel corso della cerimonia annuale che si è svolta mercoledì 4 dicembre a Londra.è stata inoltre insignita dei titoli diin Croazia e in Bosnia Erzegovina. Considerati un punto di riferimento del settore per l’eccellenzaria, i Bank of the year awards valutano le principali istituzioni finanziarie mondiali in base alla loro capacità di generare rendimenti, ottenere un vantaggio strategico e servire i loro mercati. La rivista Thefornisce informazioni economiche e finanziarie per il settore finanziario mondiale e si è costruita una reputazione per i suoi reportage oggettivi e approfonditi sin dalla sua fondazione nel 1926.