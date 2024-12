Notizie.com - Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa all’alba. Mastrolorenzo (Ingv): “Un’illusione che il bradisismo stesse rientrando”

Leggi su Notizie.com

di oggi undi magnitudo 3.4 ad appena 500 metri di profondità ha scosso l’area dei. Il sisma ha dato il via ad uno sciame ancora in corso che sta interessando i Comuni della zona ed i quartieri occidentali di Napoli.ai): “che il”“Sono stati indicati valori molto superficiali che comunque non sono del tutto inusuali in quel settore tra Pozzuoli e Bagnoli. La differenza tra unmolto superficiale ed uno profondo, a parità di magnitudo, è che il primo è percepito più intensamente in un’area più ristretta, quella epicentrale. Minore è la profondità, infatti, più è concentrata l’energia in superficie”, a parlare in esclusiva per Notizie.com è Giuseppe, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.