Abruzzo24ore.tv - Scoperto e arrestato giovane spacciatore in flagranza: i dettagli incredibili dell'operazione

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un controllo di routine in un parcheggio porta a un colpo grosso: droga e denaro contante sequestrati, un 19enne finisce in manette. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in un parcheggio nei pressi'ufficio postale di via Aldo Moro, sorprendendo unmentre svolgeva un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti direttamente dalla propria auto. L’, scaturita da una scena apparentemente innocua, ha portato al sequestro di 16 dosi di cocaina e oltre 1.000 euro in contanti. Gli agenti, durante un controllo di routine, hanno notato un’interazione sospetta tra il conducente di una piccola utilitaria e un passante. Ilo che ha insospettito i militari è stato il rapido scambio: una banconota da 20 euro in cambio di una piccola bustina.